Juventus e Napoli, in Spagna rilanciano: scambio per James Rodriguez

JUVENTUS JAMES RODRIGUEZ DYBALA / In Spagna continuano a tenere banco le voci di mercato realative al futuro di James Rodriguez. Seguito in Italia da Napoli, Milan e, soprattutto, Juventus, il trequartista colombiano tornerà al Real Madrid, ma solamente per poco tempo.

Zinedinenon sembra infatti intenzionato a concedere un'altra possibilità all'ex Monaco che, secondo 'Don Balon', potrebbe entrare in uno scambio con i bianconeri per arrivare aabbassando la cifra cash da sborsare. Un'ipotesi, questa, che era già circolata qualche mese fa e che sembra ora riprendere corpo, almeno secondo il sito spagnolo.