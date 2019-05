MILAN DI FRANCESCO SIVIGLIA / Eusebio Di Francesco è uno dei nomi in lista per il possibile ruolo di allenatore del Milan. L'ex tecnico della Roma è seguito con attenzione dalla dirigenza rossonera, soprattutto perché il futuro di Gennaro Gattuso resta sempre più in bilico.

Su di lui c'era anche la, che ha scelto però Vincenzo, con cui ha collaborato alla Roma, pensa a lui per la panchina del. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

E stando a quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport', il club andaluso fa sul serio per il tecnico: il Siviglia infatti avrebbe offerto un contratto biennale all'allenatore abruzzese. Sarebbe lui infatti la prima scelta di Monchi. Ora si attende la risposta di Di Francesco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui