CALCIOMERCATO NAPOLI DIEGO COSTA / Il Napoli acquisterà nella prossima sessione di calciomercato un attaccante “che possa migliorare” il suo rendimento offensivo. L’annuncio di Carlo Ancelotti dopo la sofferta vittoria col Cagliari era un po’ un segreto di Pulcinella: i partneopei hanno bisogno di un colpo importante in quel settore del campo e da mesi circolano diversi nomi che potrebbero fare al caso loro.

L’ultimo è quello di Diego Costa, rilanciato oggi da 'La Gazzetta dello Sport', secondo la quale a breve ci saranno contatti tra il ds Giuntoli e l’Atletico Madrid per comprendere la fattbilità dell’operazione. La punta non vive di certo un grande momento: dal suo ritorno sulle rive del Manzanarre, costato ben 66 milioni di euro a gennaio 2018, ha segnato appena 12 gol in 44 partite, non riuscendo ad imporsi come fece tra il 2012 e il 2014.

L’acquisto dida parte dei colchoneros non è stato un caso e la pesante squalifica (otto giornate) che ha chiuso in anticipo la sua stagione per gli insulti all’arbitro Gil Manzano durante la sfida scudetto col, hanno aggravato definitivamente la sua posizione.

Calciomercato Napoli, l’Atletico vuole vendere Diego Costa

Elementi, insieme alla sua età (quasi 31 anni) che impongono una riflessione seria, senza dimenticare l’aspetto economico dell’eventuale affare. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, l’Atletico imposterebbe la trattativa partendo da 60 milioni di euro per il cartellino, ma sarebbe pronto ad accettarne circa 50, magari anche in prestito con diritto di riscatto obbligatorio. Costa, quindi, diventerebbe l’acquisto più caro della storia del Napoli, che dovrebbe poi trovare un accordo per il suo stipendio: attualmente, la punta percepisce 8.5 milioni netti a stagione fino al 2021, troppi per il sodalizio di De Laurentiis.

Bisognerebbe, quindi, convincerlo a ‘spalmare’ il suo salario, richiesta complessa per un calciatore che un anno fa chiese ai rojiblancos (senza successo) di guadagnare quanto Griezmann. L’affare, insomma, è complicato, ma l’Atletico ha intenzione di privarsi del suo numero 19, che a sua volta pensa all’addio e vede di buon grado un'avventura italiana: volontà che potrebbero aprire a nuove prospettive.

