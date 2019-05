LAZIO BENFICA MORENO / Tra le priorità della Lazio per rinforzare il proprio organico in vista della prossima stagione, ci sono sicuramente la difesa e le fasce. Da qui uno dei nomi sul taccuino del ds Tare è quello di Alberto Moreno.

Lo spagnolo del Liverpool si libererebbe a costo zero, visto il contratto in scadenza a giugno con gli inglesi, ma l'affare è complicato per la folta concorrenza. Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI

Oltre al Barcellona, che sta pensando al giocatore iberico come vice-Jordi Alba, c'è un altro club interessato. Si tratta del Benfica. Come riferisce 'A Bola', il giocatore spagnolo piace molto alla società lusitana, che punterebbe su di lui soprattutto in caso di addio di Grimaldo, accostato, in Italia, anche a Napoli e soprattutto Juventus.

