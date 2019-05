SAMPDORIA TEDESCO PIOLI GIAMPAOLO / Non solo Stefano Pioli tra i candidati per il post Giampaolo. L'attuale tecnico della Sampdoria è infatti stato chiaro riguardo al futuro, annunciando l'addio nel caso in cui il club non dovesse alzare l'asticella. Da qui la decisione del club blucerchiato di sondare il terreno per un eventuale sostituto. Un'idea porta a Stefano Pioli, seguito anche da Parma e Atalanta.

Oltre a Pioli spunta però un'altra pista. Come riporta il 'Secolo XIX', anche Domenico Tedesco è in corsa per il post-Giampaolo. L'ex tecnico dello Schalke 04, esonerato in questa stagione dopo un ottimo primo anno alla guida dei tedeschi, sarebbe un'alternativa alla pista Pioli. Attenzione però alla concorrenza dalla Germania, anche lo Stoccarda sta pensando a Tedesco per il ruolo di tecnico. Oltre a Tedesco, un'ulteriore alternativa porta all'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi.

