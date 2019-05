Spal, per la fascia destra si guarda in Ligue 1

CALCIOMERCATO SPAL TRAORE - Ottenuta l'aritmetica salvezza per la seconda stagione di fila, la Spal si appresta a programmare il futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra gli obiettivi del club ferrarese, specialmente in caso di cessione del corteggiatissimo, c'è quello di rinforzare la corsia destra. A tal proposito, secondo 'le10sport.fr', nel mirino degli estensi sarebbe finito Cheick, 24enne terzino francese che milita attualmente in Ligue 1 con il. La probabile retrocessione dei rossoneri ultimi in classifica potrebbe agevolare l'affare.