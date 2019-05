INTER GODIN ATLETICO MADRID / Il futuro di Diego Godin sembra essere sempre più lontano dall'Atletico Madrid e sempre più vicino all'Inter. Dal Wanda Metropolitano il difensore uruguayano annuncerà il suo futuro di fronte alla squadra, alla dirigenza e ai propri familiari. Calciomercato.it seguirà live la conferenza del giocatore.

GODIN - "Sono i miei ultimi giorni all'Atletico Madrid, per me è molto difficile. Ho un legame molto forte con questo club, costruito in questi anni. Non è solo un club, ma una famiglia, una casa. Ho voluto comunicarlo di persona perché mi sento tifoso di questo club. Sono cresciuto tantissimo come uomo e come calciatore. I valori che mi hanno trasmesso i miei genitori sono esattamente quelli che ho cercato di portare in questa mia esperienza: umiltà, sacrificio e rispetto".

CEREZO - "Diego si è rivelato un giocatore straordinario, che ha prestato grande rispetto per la nostra maglia. Sei stato un esempio per tutti i ragazzi che frequentano la nostra academia, dentro e fuori dal campo. In questi nove anni hai mostrato grande rispetto. Grazie di cuore per tutto quello che hai fatto. Tutti noi ti auguriamo buona fortuna. Con tutto il cuore ti dico che l'Atletico Madrid è la tua famiglia e il Wanda Metropolitano la tua casa.

I tifosi ti tributeranno un giusto applauso, siamo tristi, in campo e fuori sei stato un campione" ha affermato il presidente con commozione.

Dopo le parole di Cerezo, è stato mostrato un video sui nove anni biancorossi di Godin.

GRIEZMANN - "Non è vero che ho convinto Griezmann a restare lo scorso anno. Ho parlato tante volte con lui, ma oggi sono qui per ringraziare l'Atletico, nient'altro".

ADDIO - "Sono il capitano di questo club, credo di aver raggiunto il massimo della mia carriera qui. Semplicemente ci siamo incontrati diverse volte per il rinnovo, ma non abbiamo raggiunto un accordo. Sono orgoglioso di aver fatto parte della storia di questo club. Mi spiace lasciare, ma vado via a testa alta, orgoglioso di quanto fatto. Non mi pento di alcuna decisione che ho fatto in questi anni qui"

OFFERTA CITY ANNO SCORSO - "Il club ha sempre avuto sempre la priorità e semplicemente in quel momento non me la sentivo di lasciare e di andare via. Non ho raggiunto un accordo, ma concludo un ciclo spettacolare qui".

SCELTE - "Mi sono sempre consultato con mia moglie per quanto riguarda le scelte fatte, guardando sempre al bene della mia famiglia, di mia figlia in particolare".

TIFOSI - "I tifosi mi hanno sempre dimostrato affetto. Quando ero bambino sognavo di giocare in Europa e per l'Uruguay. Ma le emozioni provate con questo club sono state incredibili e mai provate. La gente mi ha sempre dimostrato rispetto".

Al termine della conferenza, Godin è stato immortalato prima con i propri familiari, poi con la squadra e la dirigenza.

