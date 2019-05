CALCIOMERCATO FOOTBALL UNDER / I giovani talenti che si mettono in mostra in Liga, ciò che emerge dalla serie A, con il debutto di Grubac nel Chievo, ma soprattutto dai campionati giovanili. Ne parliamo in Football Under, l'appuntamento settimanale di Calciomercato.it:

1. Non ha neanche diciassette anni ma ha già sette presenze in Liga con la maglia della Real Sociedad, Ander Barrenetxea spiega la cultura che premia i giovani talenti in Spagna, in Italia le storie di Zaniolo e Kean trasmettono qualche speranza ma c'è tantissimo da lavorare. Barrenetxea è un esterno sinistro d'attacco che si sta facendo apprezzare non solo per le prestazioni in campo ma anche per gli atteggiamenti avuti fuori dal terreno di gioco. Sui social è diventato virale il ritorno a casa in bicicletta dopo una delle sue prime apparizioni nel Real Sociedad.

2. Il Chievo, in vista del prossimo campionato di serie B, riparte dai giovani. Contro la Spal ha strappato la sua seconda presenza, la prima da titolare dopo l'esordio contro il Napoli, Sergej Grubac, attaccante montenegrino che il Chievo ha prelevato la scorsa estate dall'Under 21 dell'Apoel Nicosia, società cipriota.

3. Sta raccogliendo estimatori in serie A Christian Pastina, difensore centrale classe 2001 della Primavera del Benevento, di piede sinistro, molto abile nella fase d'impostazione. Ha anche il vizio del gol su punizione, sabato scorso nella partita contro la Spal valida per i play-off ha segnato il suo quinto gol stagionale. Le sue prestazioni hanno spinto il Cagliari a muoversi per cercare di portarlo in Sardegna.

4. Claudio Manzi non aveva mai trovato grande continuità, nella stagione in corso nella difesa a tre di Baronio è cresciuto in maniera esponenziale, ha espresso un rendimento di grande livello, affermandosi come uno dei migliori della Primavera del Napoli. Il sistema di gioco adottato da Baronio ha messo in mostra le sue qualità più importanti: l'aggressività, la capacità di lavorare sul riferimento, l'uno contro uno.

5. Compirà domani sedici anni ma ha già debuttato in serie C, il centrocampista Luca Belloni dell'Olbia è stato il primo '2003 a giocare in questo campionato.

Al 91' di Olbia-Pro Vercelli, i sardi sono sull'1-0 egetta nella mischia Belloni al posto diParliamo di un centrocampista centrale elegante, che ha la capacità di condurre i tempi del gioco, molto abile in fase d'impostazione, un profilo utilizzabile anche nel ruolo di difensore centrale.

6. Belloni non è l'unico ragazzo del 2003 ad aver esordito in serie C nel corso dell'ultimo weekend, domenica in Pisa-Novara nel finale ha trovato spazio Tommaso Fischer, terzino destro cresciuto nel settore giovanile del Pisa, dove ha vissuto l'intera trafila. "M'ispiro a Cancelo", è la dichiarazione impegnativa che Fischer ha rilasciato alla fine di una partita che mandato il Pisa ai play-off da miglior terza.

7. Il Bologna e il Pescara sono già promosse in Primavera 1, l'altra squadra a qualificarsi nella 'serie A' del campionato Under 19 arriverà dai play-off: s'affrontano, Lazio, Lecce, Spal e Ascoli. La formazione abruzzese ha avuto il suo punto di forza nel centravanti capocannoniere del campionato. Si tratta di Gennaro Borrelli, attaccante classe 2000 che fa della fisicità la sua arma migliore, molto abile nella protezione del pallone e nel gioco aereo. Il Pescara ha puntato su di lui da quando aveva quattordici anni, riuscì a prenderlo dalla scuola calcio San Sebastiano Calcio Mazzeo.

8. Subito dietro Borrelli nella classifica marcatori del campionato Primavera 2 c'è Lorenzo Lucca del Brescia. Lucca è abile nel gioco aereo, nella protezione del pallone, sa lavorare in maniera efficace spalle alla porta, ha una struttura fisica imponente, una grande forza, è arrivato quest'estate nella Primavera delle rondinelle in prestito dal Torino.

9. La Primavera del Cagliari si sta giocando l'accesso ai play-off del campionato Primavera 1, a tre partite dalla fine è sesto in classifica con un solo punto di vantaggio sul Chievo Verona. Nella trasferta di Roma in cui i sardi hanno strappato un buon 2-2, è sceso in campo Abel Kanyamuna, centrocampista classe 2002 che gioca nella Nazionale Under 17 dello Zambia e ha portato a casa sette presenze sotto età nella Primavera guidata da mister Canzi.

10. L'Under 16 della Sampdoria nel primo turno ha vinto in trasferta contro il Napoli, tra i protagonisti della gara Leonardo Pedicillo, esterno sinistro classe 2003 con caratteristiche offensive, capace nella fase di spinta sulla sua corsia. Ha resistenza aerobica, capacità di corsa, è dinamico, può giocare da seconda punta o come quinto di centrocampo come fatto nella gara di Napoli in cui ha propiziato il gol del vantaggio colpendo il palo prima del tap-in vincente di Alesso. La Sampdoria lo pescò dalla Vigor Catanzaro.

