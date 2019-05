Inter, infortunio de Vrij: comunicato UFFICIALE. Emergenza col Chievo

INTER INFORTUNIO DE VRIJ / Piove sul bagnato in casa dell'Inter che vede rifarsi sotto le concorrenti per il piazzamento in Champions League e si prepara alla delicata sfida interna contro il Chievo con qualche problema di formazione.

Oltre agli squalificati, in attesa di saperne di più su Matiasche resta in bilico il tecnico Lucianoperde un altro elemento fondamentale come Stefanuscito acciaccato dal match con l'Udinese. Ecco il comunicato ufficiale appena diramato dal club: "Esami clinici e strumentali per Stefan De Vrij all'Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare agli adduttori della coscia destra. Le condizioni di De Vrij saranno rivalutate nei prossimi giorni". Pronto Miranda al fianco di Skriniar, dunque, con Cedric Soares a destra.