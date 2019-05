MILAN GATTUSO BAKAYOKO CALCIOMERCATO / Il Milan supera il Bologna e ritrova una vittoria che mancava dallo scorso 13 aprile, rilanciandosi in piena lotta Champions League. Nonostante il successo di ieri sera che ha riportato i rossoneri a tre punti di distanza dal quarto posto attualmente occupato dall'Atalanta, la società si trova però a fare i conti con la 'grana' Bakayoko e con diversi punti interrogativi in vista della prossima sessione estiva di calciomercato Milan. A partire dalla posizione di Gattuso, sono infatti diversi i nodi ancora da sciogliere e molto dipenderà dalla qualificazione o meno alla prossima Champions League. Dal caso Bakayoko alla panchina di Gattuso, passando per le possibili operazioni in entrata e in uscita in sede di calciomercato, ecco i piani estivi della dirigenza del Milan. Per le ultimissime notizie di mercato e non solo CLICCA QUI!

Milan, futuro già scritto per Bakayoko: il punto a centrocampo

La lite con Gattuso di ieri sera è solo l'ultimo dei casi che ha visto protagonista Bakayoko in questa sua stagione rossonera. Il centrocampista di proprietà del Chelsea aveva già fatto parlare di sé dopo il botta e risposta 'social' con Acerbi e l'esposizione ironica della maglia del difensore verso la curva rossonera al termine di Milan-Lazio di campionato. Ma non solo. Nella scorsa settimana il francese ha fatto perdere definitivamente la pazienza a Gattuso presentandosi per l'ennesima volta in ritardo all'allenamento e costringendo l'allenatore rossonero a ricorrere nel ritiro. Decisione, quella del tecnico, che sembra aver sancito la definitiva rottura tra i due, culminata nella lite di ieri. Il futuro del 24enne sembra dunque scritto: la dirigenza rossonera non ha alcuna intenzione di esercitare il riscatto fissato a 35 milioni di euro e in estate sarà addio, con il giocatore che farà rientro a Londra. Bakayoko non è però il solo in uscita a centrocampo, con l'unica certezza che si chiama Paqueta.

Milan, in bilico anche Gattuso: da Sarri a Giampaolo, i possibili sostituti

Futuro ancora da scrivere anche per Rino Gattuso, che potrebbe lasciare i rossoneri anche in caso di qualificazione in Champions League.

Milan, da Donnarumma a Suso e Piatek: il punto in entrata e in uscita

La dirigenza del Milan sta infatti valutando diversi profili: come raccontato da Calciomercato.it , il Ds Leonardo ha già sondato la disponibilità di Maurizio Sarri , che sembra però aver convinto il Chelsea e difficilmente lascerà i 'Blues'. Un altro nome caldo è quello di Antonio, con i rossoneri che restano sullo sfondo in attesa di capire le reali intenzioni dell'allenatore pugliese. Infine, la dirigenza sta valutando anche i profili di Marcodella Sampdoria e Leonardodel Monaco, che viene 'sponsorizzato' dal potente

La mancata qualificazione in Champions League potrebbe costringere il Milan a qualche cessione eccellente. In questo senso si continua a parlare del possibile addio di Donnarumma, che piace al Bayern Monaco per il post Neuer, al Manchester United per il dopo De Gea e al PSG. Difficilmente i rossoneri si priveranno invece di capitan Romagnoli, che nonostante le sirene italiane ed estere resta uno dei punti fermi del Milan del futuro. Diverso il discorso per Suso, che non è più considerato incedibile e potrebbe lasciare Milano soprattutto in caso di mancato rinnovo. Infine, nelle ultime ore si è parlato anche di un clamoroso addio di Piatek, con l'attaccante che potrebbe addirittura restare in Italia.

In entrata, invece, uno dei primi obiettivi della dirigenza resta l'esterno d'attacco. Come anticipato dalla nostra redazione, il Milan è sulle tracce di Everton del Gremio ma dovrà vedersela con la Roma e diversi club esteri. Saint-Maximin e Thauvin sono gli altri nomi caldi, mentre non sono ancora tramontate le ipotesi Carrasco e Deulofeu. Per quanto riguarda la difesa si valuta il profilo di Mustafi, mentre a centrocampo continua a piacere Sensi del Sassuolo. Infine, stando alle indiscrezioni di Calciomercato.it il Milan ha messo gli occhi anche su Rafael Camacho del Liverpool. Si preannuncia un'estate piuttosto movimentata per Leonardo e Gazidis.

