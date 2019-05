SUPER CHAMPIONS CAIRO AGNELLI - Mai come quest'anno la corsa Champions è così emozionante in Serie A. Ma in futuro le cose potrebbero cambiare e di molto. L'ECA ed il suo presidente Agnelli stanno studiando una SuperChampions che rivoluzionerebbe l'attuale torneo.

In una sorta di prosecuzione del derby della Mole, il presidente delsi schiera contro quello della: "E' un danno enorme: i tornei nazionali perderebbero importanza e risorse - ha detto Urbanoalla 'Gazzetta dello Sport' - Chi può andare in Champions diventerebbe sempre più ricco, gli altri sempre più poveri. La mia posizione è molto critica. Ciò che non posso accettare sarebbe un torneo a inviti. Nel quale il secondo posto in campionato, per esempio, non garantisca la Champions: devono contare solo i meriti sportivi. Mi preoccupa questaper ricchi eletti dal Signore, ildeve avere il diritto di vincere il campionato".