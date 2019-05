Inter, l'erede di Perisic arriva pagando la clausola

CALCIOMERCATO INTER SARABIA - Tra gli obiettivi principali dell'Inter in vista della prossima sessione di calciomercato c'è quello di rifare le ali. Dei quattro esterni offensivi attualmente in rosa, soltanto Politano sembra sicuro di restare. Sul piede di partenza c'è soprattutto Ivan Perisic, che già a gennaio avrebbe gradito il trasferimento in Premier League.

Per rimpiazzare il croato, secondo la 'Gazzetta dello Sport', i nerazzurri starebbero pensando a Pablo, 27enne attaccante esterno spagnolo che milita nelcon cui ha un contratto fino al 2020. A favorire l'affare c'è una clausola rescissoria molto bassa fissata ad appena 18 milioni di euro, la metà di quanto costerebbero i vari, altri obiettivi dei meneghini.

Sarabia si sta rendendo protagonista di una stagione eccezionale con 21 gol e 17 assist che hanno fatto rizzare le antenne del mercato anche al Valencia, ad un altro club di Serie A ed uno straniero. L'Inter avrebbe già fatto un'offerta al giocatore: un contratto di 4 anni a 3 milioni di euro a stagione, il doppio del suo attuale ingaggio. Il post Perisic sta per essere svelato.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui