Real Madrid, nervi tesi per Hazard: si libera con la clausola speciale?

REAL MADRID HAZARD / È un vero e proprio braccio di ferro sempre più duro quello in atto sull'asse tra il RealMadrid ed il Chelsea. Le 'merengues' hanno puntato Eden Hazard come primo obiettivo per rifondare il reparto offensivo e lo stesso trequartista belga è ormai convinto a raggiungere Zinedine Zidane al 'Santiago Bernabeu'.

Il grosso ostacolo, però, è rappresentato dai 'Blues' che nonostante un contratto in scadenza nel 2020 continua a chiedere non meno di 100 milioni di euro per liberare la sua stella. Cifra che il Real, da parte sua, sta provando ad abbassare. Ma senza successo.

Ecco perché, scrive il quotidiano spagnolo 'As', Hazard starebbe valutando la possibilità di ricorrere alla 'transfer request', una clausola speciale esistente in Inghilterra che permette al giocatore di chiedere formalmente la cessione facilitando le operazioni di trasferimento. Una via che il belga non vorrebbe percorrere, visti gli ottimi rapporti con società e tifosi, ma che potrebbe rivelarsi necessaria per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui