Roma, accordo 'rimandato' per Petrachi. E spunta il primo colpo?

ROMA PETRACHI IZZO / Nonostante le smentite di Urbano Cairo, Gianluca Petrachi come raccontato da Calciomercato.it è vicino alla Roma. Il presidente del Torino nella giornata di ieri aveva frenato, dicendo che in virtù del contratto in vigore fino al 2020 è sicuro di tenerlo in granata.

Come scrive il 'Corriere dello Sport', però, il direttore sportivo torinese si sente ormai giallorosso ed avrebbe già avuto contatti con diversi procuratori vicini al mondo Roma per cominciare ad impostare il lavoro. La sensazione, dunque, è che le parti si incontreranno a fine stagione e Petrachi raggiungerà un accordo col Torino per liberarsi.

Sul tavolo, intanto, sarebbero già stati messi anche i primi nomi per il calciomercato. Complicato l'approccio per il bomber Andrea Belotti, è caldo invece il difensore Armando Izzo.

