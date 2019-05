CALCIOMERCATO NAPOLI DIEGO COSTA / Spunta la pista Diego Costa per il Napoli. Nonostante la conferma di Milik da parte di Carlo Ancelotti, il club partenopeo potrebbe consegnare al tecnico di Reggiolo un nuovo puntello per il centro dell'attacco.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport' il Ds Giuntoli starebbe valutando una possibile offensiva per il centravanti dell'Atletico Madrid, che non rientrerebbe più nei piani di Simeone nella capitale spagnola. Il Napoli sarebbe pronto a contattare i 'Colchoneros' per sondare il terreno per un'eventuale trattativa, con il sodalizio azzurro che sarebbe una piazza gradita a Diego Costa per provare una nuova avventura. I partenopei penserebbero ad una formula che prevederebbe il prestito con diritto di riscatto.

