Napoli, obiettivo Real: c'è Hernandez in lista

p>NAPOLI THEO HERNANDEZ / Ilè alle prese con una probabile rivoluzione sulle fasce e se da una parte prende quota il nome di Kierandel, dall'altra la corsa è ancora apertissima e c'è spazio per un nuovo nome che si inserisce. Si tratta di Theo, laterale francese classe '97 di proprietà deled in prestito alladove quest'anno ha potuto trovare minutaggio e continuità di rendimento. Gestito dall'agente Manuel Garcia, da tempo al centro di molti affari con gli azzurri, secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbe il nuovo obiettivo per la corsia mancina, inserito dallo stesso tecnico Carlonella lista dei profili da monitorare dopo che pure la Juventus lo aveva seguito. Tra le alternative, intanto, restano vive le ipotesidell'Atalanta edel Celtic, mentre anchetorna a guadagnare terreno.