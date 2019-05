CALCIOEMRCATO NAPOLI INSIGNE / Fumata bianca vicina per Lorenzo Insigne. Il Napoli di Carlo Ancelotti ripartirà dal suo capitano nella prossima stagione, dopo aver archiviato matematicamente il secondo posto in campionato domenica contro il Cagliari proprio grazie a due rigore in panchina del numero 24.

Stando a 'La Gazzetta dello Sport', Insigne presto rinnoverà il contrato fino al giugno 2024 con il club del patron De Laurentiis. Via libera dunque dopo l'incontro chiarificatore tra le parti dello scorso primo maggio, con il 27enne fantasista che avrà anche un sostanzioso aumento d'ingaggio intorno ai 6 milioni di euro a stagione.

