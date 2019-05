CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Slitta il vertice decisivo tra Massimiliano Allegri e Andrea Agnelli. L'incontro per decidere il futuro del tecnico sulla panchina della Juventus potrebbe però ugualmente avvenire questa settimana, dopo il ritorno da Madrid del presidente bianconero impegnato nella riunione delle Leghe europee. Come riferisce 'La Gazzetta dello Sport' sarebbe probabile la permanenza del tecnico toscano alla guida della 'Vecchia Signora', con la firma sul rinnovo del contratto in scadenza attualmente nel 2020.

In caso di una sorprendete rottura, resterebbe aperta la pista PSG per Allegri se i parigini dovessero dare il benservito a Tuchel. I campioni di Francia sarebbero disposti nell'eventualità ad offrire un ricco ingaggio al mister livornese, che punterebbe a gudagnare almeno 10 milioni di euro a stagione. Priorità però alla Juventus, su cui oltre al nodo stipendio ci sarà pianificare la prossima stagione e come intervenire sul mercato per dare il nuovo assalto alla Champions League.

