Inter, nuovo attaccante dalla Premier: può arrivare con lo 'sconto'

INTER AYOZE PEREZ / Resta ancora tutto da decifrare il reparto offensivo dell'Inter per la prossima stagione, soprattutto nella batteria degli esterni dove al momento l'unico praticamente certo della permanenza è Matteo Politano che pure andrà riscattato dal Sassuolo. Tutti in bilico gli altri, da Perisic per il quale si aspetta l'offerta giusta a Keita e Candreva. Per questo in entrata la dirigenza nerazzurra si sta muovendo su più fronti, sognando big come Pepé e Chiesa che costano tantissimo ma anche altre ipotesi di spessore, da Bergwijn a De Paul.

E la lista, in queste settimane di valutazioni, è destinata ad allungarsi come riferisce il 'Corriere dello Sport' che lancia un nuovo nome: quello di Ayoze

Classe '93, nato e cresciuto a Tenerife, dal 2014 è in Premier League, al Newcastle, dove quest'anno con Rafael Benitez è diventato leader e trascinatore firmando anche 12 gol e 4 assist in 40 partite. Accostato di recente anche al Napoli, ha una clausola da 30 milioni di euro nel contratto. Ma sempre secondo il quotidiano romano, il giocatore avrebbe ottenuto una promessa dai 'Magpies' per cui in caso di trattativa con un grande club europeo può liberarsi per una cifra inferiore, tra i 20 ed i 25 milioni. L'Inter c'è e da tempo lo sta monitorando.

