INTER NAPOLI DE PAUL / La testa ora è concentrata sul campo e la salvezza da raggiungere quanto prima con la sua Udinese, ma è impossibile non ascoltare le voci che ormai da mesi lo danno sempre più al centro del calciomercato delle big. Rodrigo De Paul è l'ultimo gioiello con cui la dirigenza friulana si prepara a piazzare un'altra grande plusvalenza, con con l'Inter che dopo averlo cercato a gennaio torna a bussare e sfidare le altre big interessante. Di questo, e non solo, parla lo stesso trequartista argentino in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport': "Questa è la migliore stagione della mia carriera in assoluto. Sono cresciuto e non ho paura di prendermi le mie responsabilità, di guidare la squadra. Voglio giocare tutte le partite ed essere protagonista. [...] A giugno ci siederemo attorno a un tavolo con la società e il mio agente e ne discuteremo. Con i dirigenti ho un rapporto fantastico e decideremo tutto in fretta.

L'Inter mi voleva a gennaio? Io volevo stare qua e, anche se leggevo certe cose, nella mia testa era chiaro che fino a giugno sarei rimasto qua. Avevo dato la mia parola perché andare via a metà di un campionato per me era come giocare 45’ e poi uscire... Non mi piaceva affatto".

Quindi De Paul conclude: "Corteggiato dall'Inter? È bello quando escono queste notizie perché vuol dire che hai fatto bene. Uno lavora sempre per crescere e per migliorare. Milano è una bella città e sono orgoglio di queste voci che escono su di me. Il Napoli? Alla mia famiglia è sempre piaciuto tanto il calcio e sono cresciuto con i racconti su Diego con la maglia azzurra. Quando vado al San Paolo a giocare, tocco con mano l’amore di quella gente: pensate che a Napoli in albergo mi lasciano dei regali solo perché sono argentino come Maradona... Una cosa emozionante. Mi trovo bene qua e mi piace il vostro calcio che mi ha fatto migliorare tanto. In futuro però non so dove giocherò: magari ancora in Serie A oppure in Spagna o in Premier. Sono aperto a tutto".

