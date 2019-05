CALCIOMERCATO JUVENTUS HIGUAIN / Maurizio Sarri dopo la qualificazione matematica del Chelsea in Champions League ha confermato il suo pensiero sul futuro di Gonzalo Higuain. Il tecnico italiano si augura la permanenza a Londra dell'attaccante argentino, sbarcato lo scorso gennaio in Premier dalla Juventus.

I 'Blues' possono prolungare per 18 milioni di euro il prestito del 'Pipita', mentre con il doppio della somma acquisirebbero a titolo definitivo il suo cartellino. Abramovich non ha ancora preso una decisione definitiva sulla permanenza o meno del numero 9, con la Juve che avrebbe un piano nell'eventualità in cui il giocatore dovesse tornare a Torino. La dirigenza della Continassa - scrive 'Tuttosport' - si riprenderebbe Higuain chiedendo poi al centravanti di cercarsi una squadra. Difficile che rimanga in Serie A malgrado i rumors su Inter e Roma: il bomber nato a Brest potrebbe essere ingolosito da possibili e ricche offerte provenienti da Cina ed Emirati.

