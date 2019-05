MILAN LITE GATTUSO BAKAYOKO / Nel Milan che torna a vincere e vedere l'obiettivo Champions League più alla portata, è ancora Tiemoué Bakayoko a scuotere l'ambiente. Ha fatto e sta facendo molto discutere la lite in panchina con il mister Gennaro Gattuso al momento dello stop di Lucas Biglia, poi sostituito con José Mauri.

Tra i due sono volate parole grosse, ma il centrocampista francese attraverso il suo profilo Twitter ufficiale ha voluto precisare dando la sua versione dei fatti: "Sono diverse settimane che si parla di me sui giornali ma ho deciso di non dire niente e continuare a lavorare. Tuttavia quello che è successo stasera (ieri sera, ndr) e l’interpretazione che è stata data mi obbligano a reagire immediatamente perché non accetto che mi si faccia passare per un giocatore che rifiuta di entrare in campo quando un allenatore glielo chiede e che non rispetta il club e i propri compagni. Partendo dalla panchina, ero pronto a dare il 200% anche se stasera dovevo giocare solo 5 minuti. Quando Lucas ha avuto problemi in campo, mi ha chiesto di prepararmi nel caso in cui ci fosse stato il cambio. Mi sono quindi preparato immediatamente e sono andato a scaldarmi in massimo 2-3 minuti. Poi mi viene chiesto di tornare in panchina. Tutto credo avvenga tra il 23’ e il 26’. Nel momento in cui mi siedo in panchina l’allenatore si rivolge a me in termini inaspettati e non ho fatto altro che ripetere le sue parole. Niente di più".

Quindi Bakayoko conclude: "Che le cose siano chiare: non ho mai rifiutato di entrare in campo e non ho perso tempo per andare a riscaldarmi. Le immagini parlano chiaro. Avevo solo un’iniezione, entrare sul campo e aiutare i miei compagni come ho sempre fatto e come farò fino alla fine della stagione. Forza Milan".

