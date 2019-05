CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO / Archiviato l'ottavo scudetto consecutivo, la Juventus affila le armi per tentare nuovamente l'assalto alla Champions League nella prossima stagione. Per consentire l'arrivo di nuovi top player, la dirigenza della Continassa potrebbe sacrificare qualche big per un restyling della rosa in attesa dell'incontro decisivo per la panchina tra Massimiliano Allegri e il presidente Agnelli.

Per le ultimissime notizie Clicca Qui

Nella lista dei cedibili potrebbe esserci dopo una sola stagione Joao Cancelo, protagonista di una netta involuzione dopo un ottimo avvio in maglia bianconera. Il club campione d'Italia - scrive 'Tuttosport' - darebbe il via libera alla cessione per 60-70 milioni di euro con le due squadre di Manchester, PSG e Barcellona pronte a darsi battaglia per il terzino portoghese. La Juve starebbe anche valutando le alternative all'addio di Cancelo: oltre a Darmian, nei radar di Paratici ci sarebbero anche Piccini del Valencia e Trippier, con il laterale del Tottenham che piace pure al Napoli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui