MILAN GATTUSO BAKAYOKO / Fino al derby o giù di lì il riscatto di Bakayoko sembrava quasi essere una priorità per il Milan, ora vedere il centrocampista francese ancora in rossonero è ipotesi sempre più remota.

Il costo dell'operazione, oltre trenta milioni di euro, ma soprattutto gli ultimi comportamenti del calciatore hanno indirizzato la scelta della società rossonera: tra il caso, il ritardo all'allenamento e per ultimo la lite condurante la gara con Bakayoko con tanto di 'vaffa' in lingua inglese (ma pur sempre comprensibile), le possibilità che il club decida di riscattarlo dalsono ormai quasi prossime allo zero. Per l'ex, quindi, in estate si prospetta un ritorno a Londra, in attesa - soprattutto se Sarri dovesse restare - di una nuova destinazione.