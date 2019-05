Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN BIGLIA CALHANOGLU / Duplice problema fisico per il, che dovrà già fare a meno degli squalificati Kessie e Paqueta, rischia di affrontare la trasferta di Firenze senza, usciti anzitempo contro il. Più grave l'argentino che ha lasciato lo stadio in stampelle: problema alla schiena ed accertamenti in programma domani. Esami in calendario anche per Calhanoglu, vittima di un infortunio muscolare: per lui, in attesa del referto degli esami clinici, le sensazioni pendono verso l'ottimismo.