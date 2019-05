CALCIOMERCATO INTER VAN DE BEEK GULLIT REAL MADRID / Donny Van de Beek ha conquistato tutti a suon di prestazioni e gol pesantissimi tra campionato e soprattutto Champions con la maglia dell'Ajax. Non mancano le pretendenti per il classe 1997 dei 'Lancieri' tra Inghilterra, Spagna, Francia ed anche Italia.

In Serie A Van de Beek è stato accostato nei giorni scorsi anche all'come possibile suggestione di mercato. L'ex campione milanista, Ruud Gullit, ha detto la sua sul futuro dell'olandese ai microfoni di 'Ziggo Sport': "Spero che non prenda la stessa decisione di Davy Klaassen che preferì andare all'Everton piuttosto che un club più simile all'Ajax. Lui penso che sia perfetto per il Real Madrid, squadra dove si potrebbe adattare perfettamente". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI