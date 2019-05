MILAN LEONARDO GATTUSO / Nel post-partita di Milan-Bologna ha parlato anche Leonardo, dirigente rossonero, che ai microfoni di 'Sky Sport' si è soffermato sul destino di Gennaro Gattuso: "Nessuno lo ha detto (di mettere Gattuso in discussione, ndr), nessuno lo ha pensato. Ci sono momenti in cui la fatica arriva per tutti, pensiamo a tutto quello che ha vissuto Rino. E' successo quello che ci aspettavamo: è cambiata la società, è cambiato CEO che è molto vicino a noi, la squadra ha vinto cinque partite di fila.

In tutti i casi sono serviti per costruire la linea societaria".

MERCATO - "Smobilitazione Champions? La verità non la sappiamo ancora, aspettiamo la Uefa. Non è una situazione semplice, dobbiamo rispettare determinati parametri in poco tempo. Ma di questo va discusso: dipende dalla Champions ma non solo. Non c'è una smobilitazione ma non ci saranno sicuramente grandi investimenti. Questa è una cosa che va chiarita: anche per Elliott la situazione era sconosciuta. Abbiamo fatto investimenti come Paqueta e Piatek, molti giovani. Oggi non ci sono risposte ed è normale che una società che arriva deve capire cosa fare. La cosa sicura è che la prossima estate non ci saranno grossi investimenti"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui