MILAN BOLOGNA LEONARDO / Dal caso Bakayoko alla corsa Champions: il direttore tecnico del Milan Leonardo ha parlato a 'Sky' dopo la gara vinta con il Bologna: "Ora pensiamo partita dopo partita. Se pensiamo a quando successo dal 25 luglio in poi: la squadra è partita in un modo abbastanza improvviso, se dicessimo che siamo quinti a tre punti dalla Champions, a quattro dall'Inter, una cosa positiva c'è. Poi nell'ultimo ciclo sono successe cose non buone, la squadra è stanca ma ha dimostrato una forza che non ci si aspettava avesse.

Basta vedere Abate, Zapata, Jose Mauri che entrano"

BAKAYOKO - "Noi parliamo poco e riteniamo che non si deve intervenire ogni volta. Tante cose sono successe ma tante sono state risolte dentro: da me, Maldini, Gazidis, Gattuso. Non trasformiamo tutto in un processo pubblico per dimostrare che prendiamo provvedimenti per ricevere complimenti. Una squadra non si fa così subito, è normale che questa doveva essere una stagione di lotta, di fatica. Non vogliamo un processo pubblico: Bakayoko ha anche lati positivi, poi se sbaglia paga come è successo anche ad altri, per cose magari meno pubblicizzate. Questa società non può essere mai danneggiata, va sempre protetta. Noi siamo i garanti. Voglio però chiarire: se non parliamo non significa che non vediamo. Siamo molti attenti internamente a ciò che dobbiamo fare".

