MILAN BOLOGNA ABATE / Ignazio Abate al termine di Milan-Bologna ha commentato il successo rossonero ai microfoni di 'Sky': "Dopo il derby c'è stato questo crollo a livello mentale. Oggi c'era questa partita da portare a casa, in uno stadio non facile: serviva mantenere la calma, ma se metti la stessa rabbia degli avversari, la qualità esce fuori. La vittoria credo che sia meritata.

Polemiche fuori campo? Credo che a tre giornate dalla fine è inutile parlare di queste cose: sono episodi spiacevoli che non devono accadere, Gattuso sa gestire queste situazioni. Il ritiro ci ha fatto bene, ognuno deve guardare all'interno e riflettere se dà il 100%: indossare questa maglia non è facile, c'è da fare sacrifici. Speriamo in queste tre giornate di fare qualcosa di buono, nel calcio può succedere di tutto di più, non è facile ma..."

RISERVE "Chi gioca di meno si è sempre fatto trovare pronto. E' vero che siamo in difficoltà a livello mentale, ma mancano tre artite: condizione o non condizione, problemi o non problemi, nelle ultime tre gare dobbiamo fare risultato e mettere il cuore in campo"

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui