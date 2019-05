MILAN BOLOGNA MIHAJLOVIC / Al termine di un acceso Milan-Bologna ha parlato Sinisa Mihajlovic ai microfoni di 'Sky Sport': "Abbiamo fatto un'ottima gara. Il primo tempo meritavamo di andare almeno con due reti di vantaggio all'intervallo e invece siamo andati sotto. Abbiamo provato a giocare, siamo anche riusciti ad accorciare le distanze ma poi è successo un po' di casino in campo. Sono molto più arrabbiato per i cartellini rossi che abbiamo preso. La prossima partita ci giochiamo gran parte della stagione. Ci può stare di perdere a Milano, abbiamo fatto ciò che dovevamo fare. Dovevamo essere più cattivi negli ultimi metri ma la prestazione c'è stata.

Dispiace per i due rossi perchè oggi non è finito il campionato.Sono contento per".

NERVOSISMO -"Le espulsioni nostre sono nate perchè la squadra non voleva perdere. Magari qualche mese fa ci saremmo accontentati. Questo è positivo però non dobbiamo permetterci di prendere espulsioni del genere a tre giornate dalla fine. Ci manca l'ultimo scatto in casa contro il Parma. Non avendo una rosa ampia abbiamo bisogno di tutti. Non ho messo Dzemaili perchè era diffidato come Poli. Conoscendo il carattere poteva essere ammonito. Nervosismo? La squadra voleva vincere. Dijks? Queste sono c*****e. Si vede che sta imparando l’italiano”.

