MILAN PAQUETA SQUALIFICA / Stagione finita per Paqueta con il rischio di dover saltare anche l'inizio della prossima: costa caro il rosso subito dal brasiliano nel secondo tempo di Milan-Bologna.

Il rossonero dovrà scontare almeno due giornate di squalifica e quindi salterà le ultime due gare stagionali: la prima perchè diffidato ha subito un'ammonizione, la seconda per il rosso diretto per aver messo le mani addosso al direttore di gara. Bisognerà poi vedere cosa scriveràsul referto per capire se la squalifica si prolungherà anche nella prossima stagione.