SERIE A MILAN BOLOGNA / Caos, sofferenza e vittoria per il Milan contro il Bologna: finisce 2-1 il Monday Night della 35a giornata di Serie A e i rossoneri restano aggrappati al treno Champions. Gattuso però soffre molto e deve fare i conti con una squadra particolarmente nervosa: il no di Bakayoko, con insulti proprio all'allenatore, e l'espulsione di Paqueta sono la dimostrazione che i nervi in casa rossonera non sono propraliio distesi. Magari il 2-1 di questa sera avrà effetto tranquillante sul Milan che porta a casa l'intera posta in palio grazie alle reti di Suso nel primo tempo e Borini (appena entrato) nella ripresa.

I rossoblù dil'hanno riaperta con(anche lui appena entrato) poi finale in apnea con l'espulsione di Paqueta che dopo essere stato ammonito, continua a protestare e mette anche una mano addosso al direttore di gara. Alla fine il Milan riesce a portare a casa tre punti fondamentali per il quarto posto mentre ildeve ancora lottare per la salvezza.

MILAN-BOLOGNA 2-1: 37' Suso (M), 67' Borini (M), 72' Destro (B)

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 89; Napoli 73; Inter 63; Atalanta 62; Roma e Milan 59; Torino 57; Lazio 55; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal 42; Cagliari e Fiorentina 40; Parma 38; Bologna 37; Genoa 36; Udinese 34; Empoli 32; Frosinone 24; Chievo 15

