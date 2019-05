Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>MILAN BOLOGNA PAQUETA ARBITRO ESPULSIONE / Ancora momenti di tensione nel corso diEspulsione diretta per Paquetà al 77' per aver colpito con una manata al braccio l'arbitrodopo una sanzione disciplinare. Il numero 39 diaveva reagito in maniera vistosa suattirando l'attenzione del direttore di gara che ha prontamente estratto il giallo. Paquetà non ha quindi preso bene la decisione sbracciando proprio nei confronti dell'arbitro che non ha esito ad estrarre il rosso al brasiliano.