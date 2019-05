INTER VANHEUSDEN STANDARD LIEGI INFORTUNIO / Vanheusden si era infortunato al crociato il 27 settembre 2017, nella sfida di Youth League tra Inter e Dinamo Kiev, e tornò in campo ad aprile dell'anno successivo. È stato questo il primo grave KO del giovane centrale di proprietà dei nerazzurri che deve fare di nuovo i conti con la cattiva sorte.

Vanheusden, ora in forza allo, ma ancora di proprietà del club milanese, avrebbe riprotato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro. Stando a quanto riportato da 'Les Sports Plus' sarà necessario un intervento chirurgico che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno tre mesi. Vanheusden così facendo sarà anche costretto a saltare l'Europeo U-21.