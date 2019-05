CALCIOMERCATO MONTERO / Paolo Montero potrebbe tornare in Italia, ma ovviamente nelle vesti di allenatore.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it gli agenti e intermediari Camilloe Salvatorehanno appena cominciato a muoversi per trovare una panchina in Serie C all'ex difensore della, che nel suo giovane curriculum da tecnico vanta già trascorsi alla guida di(dove ha cominciato e chiuso la carriera da calciatore),. Con quest'ultime due ha ottenuto buoni risultati. Il 47enne uruguaiano partirebbe dalla terza serie avendo così la possibilità nel frattempo di prendere il patentino per allenare in Serie A e B.