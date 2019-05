Un diverbio incandescente che non è ovviamente passato inosservato nemmeno sui social con i tifosi delletteralmente scatenati nei confronti del mediano francese. Tanti i messaggi contro l'ex Monaco che vanno da 'Arrivi in ritardo all'allenamento, poi non vuoi nemmeno entrare in campo? Ma che modi sono? Pensiamo al Milan', fino al più colorito 'Jose Mauri almeno ci mette i c******i'. Ecco alcuni messaggi raccolti su Twitter all'indirizzo del francese:

MILAN BOLOGNA GATTUSO BAKAYOKO TIFOSI / Nuovo caso Bakayoko per il Milan . Nel corso della sfida contro il Bologna è infatti esploso un battibecco acceso tra il francese e Gattuso al momento della sostituzione di Biglia , rimpiazzato alla fine da Josè Mauri .

Jose mauri almeno ci mette i coglioni #bakayoko#MilanBologna — Massimiliano Monte (@Max9457) 6 maggio 2019

Arrivi in ritardo all'allenamento, poi non vuoi nemmeno entrare in campo??????? ma che modi sono #Bakayoko ??? pensiamo al #milan va... #MilanBologna — Ernesto Roperti (@ErnyMilan9) 6 maggio 2019

Mi sa che #Bakayoko all’intervallo non rientra negli spogliatoi. Sono preoccupato per lui perché prima o poi dovrà affrontare #Gattuso che secondo me lo fa a pezzi #MilanBologna — Maurizio Muglia (@MauMuglia) 6 maggio 2019

“Fuck off, man”.

Una caduta di stile che non appartiene ad una società come il Milan. Vergogna #Bakayoko.#MilanBologna — Antonello Rago (@AntonelloRago) 6 maggio 2019