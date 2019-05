SERIE A LICENZE UEFA / Sono state ufficializzate le 16 squadre di Serie A che hanno ottenuto Licenza UEFA per la stagione 2019/2020. Quattro i club che non rientrano nell'elenco, si tratta di Chievo, Empoli, Frosinone e Spal: le escluse - si legge nel comunicato della Figc - "potranno presentare, entro e non oltre cinque giorni dalla comunicazione del diniego della Licenza, ricorso motivato presso la Commissione di secondo grado delle Licenze UEFA". Da notare come alcuni club, tra cui il Napoli, non hanno indicato il proprio stadio come impianto casalingo: per gli azzurri c'è il Dall'Ara di Bologna, mentre per l'Atalanta è stato confermato il Mapei Stadium di Reggio Emilia e il Cagliari ha indicato lo stadio Olimpico di Torino.

Ecco le 16 società cui è stata assegnata la licenza Uefa:

Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)2. Bologna F.C. 1909 S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)3. Cagliari Calcio S.p.A. (Stadio Olimpico di Torino)4. A.C.F. Fiorentina S.p.A. (Stadio Artemio Franchi di Firenze)5. Genoa Cricket and Football Club S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)6. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)7. Juventus F.C. S.p.A. (Allianz Stadium di Torino)8. S.S. Lazio S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)9. A.C. Milan S.p.A. (Stadio Giuseppe Meazza di Milano)10. S.S.C. Napoli S.p.A. (Stadio Renato Dall’Ara di Bologna)11. Parma Calcio 1913 S.r.l. (Stadio Ennio Tardini di Parma)12. A.S. Roma S.p.A. (Stadio Olimpico di Roma)13. U.C. Sampdoria S.p.A. (Stadio Luigi Ferraris di Genova)14. U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. (Mapei Stadium di Reggio Emilia)15. Torino F.C. S.p.A. (Stadio Olimpico di Torino)16. Udinese Calcio S.p.A. (Stadio Friuli / Dacia Arena di Udine)