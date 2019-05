Verona, scelto Pippo Inzaghi

CALCIOMERCATO VERONA INZAGHI PANCHINA / Pippo Inzaghi è pronto a ripartire. Il tecnico dopo la sfortunata avventura con il Bologna sarebbe vicino all'approdo in un'altra piazza del calcio italiano: stando a quanto riportato da da 'TGGialloBlu', il Verona avrebbe scelto l'ex attaccante del Milan per la prossima stagione.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . La presenza di Super Pippo al Bentegodi in occasione del match contro il Livorno non sarebbe dunque casuale. Solo un'impresa di, con il Verona in, potrebbe cambiare le carte in tavola