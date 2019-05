CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus ha archiviato la stagione con la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo. Ma le attese dei tifosi, nell'anno dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, erano decisamente più alte in Champions League, dove i bianconeri si sono fermati ai quarti di finale.

Molti tifosi sono convinti che serva un cambio alla guida tecnica. E così, in uno degli ultimi post su Instagram del profilo ufficiale del club, con una fotografia di Allegri, sono arrivati a pioggia i commenti al grido di "out". Il tecnico si incontrerà a breve con il presidente Agnelli per decidere se proseguire o lasciare dopo cinque anni alla guida dei campioni d'Italia. Il tifo bianconero sembra aver già deciso.