CALCIOMERCATO MILAN SERIE A MURILLO / Una stagione da dimenticare pe Jeison Murillo. Il difensore colombiano ha accumulato solo 202 minuti in Liga in questa stagione, frutto di tre presenze. Il passaggio dal Valencia al Barcellona non ha dunque migliorato le cose e in estate l'addio alla Liga potrebbe essere più di un'idea.

I Pipistrelli, che vedranno rientrare l'ex Inter alla base (in Spagna sono certi che i blaugrana non verseranno i 25 milioni di euro pattuiti per il riscatto), non sembrano intenzionati a puntare sul calciatore che dovrà dunque cercarsi una nuova sistemazione. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . Murillo potrebbe così diventare un'occasione per la: il calciatore è stato accostato in passato alma anchepotrebbero pensare al centrale.