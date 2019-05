PORTO CASILLAS / Iker Casillas ha lasciato l'Hospital da CUF, ad Oporto, dopo l'infarto che lo ha colto mercoledì. Il portiere spagnolo ha incontrato i giornalisti rilasciando alcune dichiarazioni. "Ciò che mi è successo può accadere a chiunque - ha affermato - E' capitato a me ed eccoci qui. L'importante è affrontare tutto con il sorriso.

Sono stato molto fortunato e ringrazio le persone che si sono prese cura di me. Sto molto meglio adesso. Il mio riposo sarà di un paio di settimane, oppure mesi. Non lo so ancora, ma l'importante è essere qui. Non so quale sarà il mio futuro. Ma ci rivedremo presto. Sono felice per le dichiarazioni d'affetto sui social network, non ho avuto ancora tempo di rispondere ma lo farò presto".