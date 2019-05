INTER CAPELLO ICARDI WANDA NARA / Wanda Nara torna alla ribalta su Twitter replicando a muso duro a Fabio Capello che ieri sera aveva attaccato Mauro Icardi per via delle sue foto hot con la moglie-agente.

"Certamente non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, devo dire che nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito a entrare nello spogliatoio. Ma non per me, neanche per i compagni. E’ una cosa che comunque non sarebbe stata accettata. Questa è poi la chiave delle vittorie.

Secondo me potrebbe anche ssere una cosa studiata, fatta anche ad arte per rimanere all’Inter, visto che hanno espresso questo desiderio", le parole dell'ex tecnico al programma 'Sky Calcio Club' condotto da Fabio Caressa.

Questo il tweet-replica, argomentata e con tanto di foto, della moglie-agente del numero 9 dell'Inter: "Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma di opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO!".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui