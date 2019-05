CALCIOMERCATO INTER KOVACIC CONTE / L'Inter prepara la campagna acquisti della prossima stagione, con investimenti da fare soprattutto a centrocampo. I nerazzurri dovranno anche tenere conto di chi sarà l'allenatore nella nuova annata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nel caso di arrivo di, l'ex Ct della Nazionale, secondo 'Tuttosport' avrebbe messo in cima alla sua personale lista in mezzo al campoma anche, che potrebbe dunque tornare in nerazzurro.