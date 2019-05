CHELSEA CAHILL MORATA / Ieri Gary Cahill si è congedato dal Chelsea e dai suoi tifosi dopo sette stagioni e mezzo. Il 33enne centrale inglese è in scadenza a giugno e non rinnoverà il suo contratto, ecco spiegato il giro del campo che invece è stato mal interpretato dal suo ex compagno Alvaro Morata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Su Instagram l'attaccante spagnolo, da gennaio all'Atletico Madrid, ha fatto i complimenti a Cahill per la splendida carriera pensando però che avesse deciso di appendere le scarpette al chiodo. A fargli notare di aver commesso una clamorosa 'gaffe' ci ha pensato l'altro suo ex compagno del Chelsea, Marcos: "Fratello, guarda che mica si ritira, eh", il commento con tanto di emoticons sorridenti del laterale spagnolo.