CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI ANCELOTTI / Altra prova in ombra per Simone Verdi, ieri sera contro il Cagliari. Il giocatore del Napoli non è riuscito a mettersi in mostra e ancora una volta si è espresso sottotono.

Per l'exl'attenuante, in questa stagione, dei numerosi infortuni, ma difficilmente ci sarà posto per lui nella rosa azzurra, come scrive 'Il Mattino', nella prossima annata. Nel postpartita di ieriha parlato delle problematiche legate ad alcuni giocatori, come anche, nella fase offensiva, il che sembrerebbe preludere ad un addio.