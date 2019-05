CALCIOMERCATO INTER CONTE ROMA MOURINHO LE IENE PSG MILAN MAROTTA AGNELLI JUVENTUS - Il futuro di Antonio Conte tiene banco, in Italia e all'estero. In attesa di definire la querelle legale col Chelsea, l'allenatore viene accostato da settimane a diversi club europei: in Serie A, si parla con insistenza di Inter e Roma, mentre sullo sfondo resta la possibilità di un ritorno alla Juventus in caso di addio di Allegri. CLICCANDO QUI potrai essere aggiornato in tempo reale sul futuro delle panchine italiane. Mentre fuori dai nostri confini, la pista più battuta porta al Paris Saint-Germain. Intercettato dagli inviati Corti e Onnis del programma di Italia 1, 'Le Iene', Conte si è sottoposto ad una divertente macchina della verità.

Calciomercato Inter e Roma, Conte: "Al 60% futuro in Serie A"

Queste alcune anticipazioni dell'intervista, che andrà in onda integralmente domani alle 21.10: "Se sarò l'allenatore di, Inter, Roma, Juve o Paris Saint-Germain? No e non posso dire sì per nessuna squadra, perché non c'è niente. E non ho incontrato? In passato ci sono stati contatti, ma non adesso".

Conte, poi, dà le percentuali sul suo futuro prossimo: "Ci sono buone probabilità che possa tornare in Italia, come anche che allenerò all'estero. Ma c'è anche la probabilità di restare fermo. La priorità è andare in una società che mi permetta di lottare per vincere. Percentuali? Il 60% in Italia, 30% all'estero e 10% che rimango ad aspettare". Infine, Conte ha parlato anche di José Mourinho, acerrimo rivale in Premier League con il quale i rapporti non sono idilliaci: "È un disoccupato, come me. Non ho mai avuto voglia di tirargli un schiaffo. Di mandarlo a fan....? Magari l'ho fatto", ha risposto sorridendo l'ex commissario tecnico dell'Italia.

