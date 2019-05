CALCIOMERCATO JUVENTUS CANCELO / Joao Cancelo ha vissuto una stagione a dir poco altalenannte non convincendo appieno Massimiliano Allegri. In caso di permanenza del tecnico sulla panchina bianconera, il terzino potrebbe così salutare la Juventus appena un anno dopo il suo arrivo. Le pretendenti al cartellino del portoghese, valutato intorno ai 60 milioni di euro, non mancano di certo. Si parla di Manchester Citye Manchester United, con quest'ultimi pronti magari a sfruttare gli eccellenti rapporti col suo agente Mendes per ottenere una sorta di corsia preferenziale. Per Cancelo occhio poi al Barcellona.

Calciomercato Juventus, da Rakitic a Dembele: Cancelo oggetto del desiderio o pedina di scambio

Il club spagnolo lo voleva già all'inizio della scorsa estate e potrebbe tornare all'assalto nella prossima.

Cancelo sarebbe perfetto nella squadra blaugrana, inoltre potenzialmente e per caratteristiche - anche se fra i due, specie sul piano della personalità, resta la distanza in favore del brasiliano - potrebbe riempire quel vuoto lasciato dalla partenza di Dani Alves, un vuoto non colmato negli anni coi successivi sostituti. Sul piatto il Barça potrebbe mettere una contropartita tecnica con l'obiettivo di ridurre le pretese economiche di Andrea Agnelli. Nomi? Da Rakitic, che però in Spagna danno prossimo al rinnovo (senza contare che per Valverde è intoccabile) al terzino Semedo, da Jordi Alba (ma per lui vale lo stesso discorso fatto per Rakitic) fino all'ex Inter Rafinha e all'altro brasiliano Malcom, già proposto alla Juve lo scorso gennaio e ora nel mirino del Milan nonché della stessa Inter. Non si può escludere, infine, che possa essere proprio la società bianconera a proporre Cancelo per un big non rientrante nei piani futuri del club catalano. A tal proposito, sfociando un po' nel fantamercato, si possono fare due nomi: Philippe Coutinho e Ousmane Dembele.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui