p>CALCIOMERCATO CAVANI PSG / Nonostante il titolo vinto con largo anticipo da parte del, la stagione della squadra parigina è considerata da molti fallimentare: l'eliminazione innegli ottavi di finale contro ilrimediata davanti ai propri tifosi fa ancora male, così come la sconfitta nella finale di coppa arrivata ai rigori contro il Rennes. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Molti giocatori sono stati messi in discussione, sia per il rendimento in campo sia per l'atteggiamento mostrato. Fatta eccezione per Edinson Cavani: l'attaccante uruguaiano, che ha saltato gran parte della stagione a causa di un infortunio accusato ad inizio febbraio, rimane ancora il beniamino dei tifosi parigini che hanno manifestato il proprio amore nei confronti dell'ex attaccante del Napoli e del Palermo esponendo uno striscione in occasione della sfida contro il Nizza. ''Cavani è Parigi'', un chiaro messaggio che ha toccato il cuore di Cavani. "Non ho parole, posso solo dirvi grazie sul campo. Forza PSG!".

