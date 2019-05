ROMA INTER CONTE FERRARA / Saranno delle settimane decisive per il ritorno di Antonio Conte in Italia. Oltre alla Roma, anche Inter e Milan guardano con interesse alla situazione dell'ex manager del Chelsea.

Ciro, ex compagno di squadra alla Juventus e in Nazionale di Conte, ha svelato sulla prossima avventura del tecnico salentino: "Ci siamo visti di recente. Secondo me ha le idee abbastanza chiare e credo che il suo futuro sarà in Italia", le parole di Ferrara alla trasmissione 'Tiki Taka'.