p>CALCIOMERCATO MILAN SUSO / In queste ultime partite di stagione, c'è una Champions da conquistare: ildi Gennaronon si è ancora rassegnato e cercherà di rendere il più difficile possibile il cammino in questa ultima parte di campionato ad Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Inevitabilmente la mancata qualificazione in Champions League potrebbe avere importanti ripercussioni sul mercato. In ballo c'è anche il futuro di Suso: la dirigenza rossonera non è ancora riuscita a trovare un accordo per il rinnovo del contratto dello spagnolo. Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Milan vorrebbe eliminare la clausola rescissoria presente mentre l'ex Liverpool vorrebbe 5 milioni di euro all'anno. Parti molto distanti, con Suso che potrebbe così veramente lasciare i rossoneri in estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui